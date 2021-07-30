С помощью программы «Подмосковье – территория перемен» властям удалось собрать свыше 45 000 предложений от местных жителей.

Проживающие в Московской области россияне могут отправлять обращения в специальный центр для сбора заявок, работающий на основе подмосковного отделения «Единой России». Отмечается, что немалое количество предложений касаются проблем и развития жилищно-коммунального хозяйства. Обычно люди жалуются на плохое содержание жилых зданий и неудовлетворительную работу управляющих организаций.

Из многих городских округов, включая Раменское, Рузское и Дмитровское, приходят предложения, связанные с газификацией отдельных районов. Наиболее значимые предложения будут добавлены в общую стратегию развития Подмосковья. Поучаствовать в ее составлении сможет любой житель региона. Прием заявок будет осуществляться до середины следующего месяца.