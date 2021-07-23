Индийские инженеры сделали предварительный анализ неудачной попытки запуска сверхзвуковой противокорабельной ракеты BrahMos ER, осуществленной чуть более недели назад. Пока что считается, что бустерный двигатель не заработал с новой системой зажигания. Как сообщает польский портал Defence24, наиболее вероятен вариант, что Индии придется обратиться к Российской Федерации за помощью в решении возникшей проблемы.

Индийская самостоятельная работа над новой версией противокорабельной ракеты BrahMos ER (Extended-Range, «повышенной дальности») с дальностью более 500 км, велась в течение четырех лет. Ракета, до того считавшаяся практически абсолютно надежным оружием, во время испытаний, проведенных 12 июля 2021 года, не сработала должным образом и сразу после пуска упала на землю.

Выяснилось, что после пуска ракеты не удалось запустить ускоритель на ней. Подозрения инженеров сразу же пали на новую систему зажигания, которая ранее не использовалась на ракетах серийного производства для индийских вооруженных сил. Ситуация, однако, выглядит странно, поскольку Индия уже как минимум дважды испытала ракету BrahMos ER, и каждый раз сообщалось, что с новыми ракетами проблем нет.

По данным DRDO (Defense Research and Development Organization, индийского агентства оборонных исследований и разработок), которое контролирует испытания, ракета BrahMos ER, способная лететь со скоростью около 2,8 Маха, по итогам прошлогодних испытаний была признана соответствующей всем предполагаемым параметрам.

Тогда же было объявлено, что ракета BrahMos ER была оснащена несколькими компонентами, разработанными и изготовленными в Индии, в том числе новым ускорительным двигателем и частью складываемых аэродинамических поверхностей. Министерство обороны Индии даже сделало специальное заявление, в котором говорилось: «Успешная попытка проложила путь для массового производства местного ускорительного двигателя и других местных компонентов мощной системы вооружения BrahMos».

Однако неудачный пуск 2021 года указывает на проблемы, которые могут возникнуть из-за собственных индийских нововведений. Defence24 напоминает, что сверхзвуковая ракета BrahMos в версии с дальностью полета около 290 км была разработана совместно Индией и Россией. Отсюда и ее название, которое образовалось от объединения первых частей имен двух рек – Брахмапутры в Индии и Москвы в России. И именно эту ракету внедрили в вооруженные силы Индии, где она без особых проблем применяется.

Работа над версией BrahMos с расширенным диапазоном в значительной степени ведется Индией самостоятельно. Поэтому весьма вероятно, что у России будет запрошена техническая помощь, чтобы ракеты индийского производства имели характеристики, по крайней мере, не хуже российских сверхзвуковых ракет П-800 «Оникс». Эти ракеты, в частности, применяются в береговых ракетных батареях типа «Бастион», они обладают дальностью стрельбы более 600 км. Как считает Defence24, если Индии не удастся самостоятельно разработать подобную ракету, она будет вынуждена снова вести переговоры с Россией о передаче необходимых технологий.