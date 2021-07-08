На церемонии чествования офицерского состава и выпускников высших военных заведений Белоруссии президент Александр Лукашенко раздал поручения новым силовикам.

Он заявил, что сотрудникам МЧС нужно работать в области профилактики чрезвычайных происшествий, а также своевременно ликвидировать пожары, аварии и другие ЧС, возникающие как по воле природы, так и из-за экстремистских проявлений и деструктивных действий.

Пограничники должны обеспечивать защиту рубежей страны, что весьма актуально в эпоху, когда Запад постоянно организует провокации и стягивает силы к границам Беларуси.

В задачу полицейских входит поддержание порядка на улицах городов и профилактика преступлений, а специальных служб – предотвращение любых действий, направленных на подрыв национальной безопасности.

Лукашенко отметил, что в сентябре состоятся учения «Запад-2021» где все выпускники смогут проявить приобретенные во время учебы профессиональные качества.