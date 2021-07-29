Состоящие в ОНФ депутаты нижней палаты российского парламента выступили за уточнение федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере госзакупок», предложив обязать операторов рынка соцпитания обосновывать резкое занижение стартовых цен при проведении торгов. Данная мера должна стать барьером для недобросовестных поставщиков, экономящих на качестве товаров и услуг.

Новые правила должны распространиться на всех операторов питания и содержать четкий перечень информации, запрашиваемой у поставщика, рассказал «Известиям» координатор Бюро расследований ОНФ и депутат Государственной Думы Антон Гетта.

Инциденты с необоснованным занижением цен на питание отмечены по всей России. Однако массовый их характер отмечен в Санкт-Петербурге, где наблюдается активный передел рынка.

Лидерство в антирейтинге по занижению цен на школьное питание принадлежит крупнейшему частному комбинату Петербурга «Артис-Детское питание». В начале этого года компания стала победителем сразу нескольких крупных профильных аукционов. Общая цена контрактов составила несколько сотен миллионов рублей.

Победы удалось достичь за счет радикального занижения цены. В январе комитет по госзаказу Петербурга разыграл два тендера на организацию питания во всех 25 школах Колпинского района. Общая стартовая сумма контрактов составила 146 миллионов рублей. Начальная минимальна цена контракта (НМЦК) была определена из расчёта 173 рубля за один комплексный обед. Однако в ходе торгов «Артис-Детское питание» пошел на снижение общей стартовой суммы на 41% – со 146 миллионов рублей до 100 миллионов, что стало причиной падения себестоимости комплексного обеда в половине школ Колпинского района со 173 рублей до 102 рублей.

В этой связи представляют интерес и торги за тендеры для школ и детских садов Калининского района. Они проходили в ноябре 2020 года и отмечены тем, что «Артис-Детское питание» 109 раз снимали с торгов. Лишь раз фирме удалось достичь стадии аукциона. С целью создания для себя условий наибольшего благоприятствования комбинат занизил стартовую цену сразу в 4 раза, но все же проиграл из-за низких показателей по неценовым критериям в заявке.

Комбинату отказывали в участии в торгах из-за грубого несоответствия весовых норм по продуктам. Так, на 56% планировалось сократить поставки рыбы. Поставки соков были уменьшены на 63%. Кофейный напиток из предлагаемого компанией «Артис» меню был полностью исключен.

Помимо комплексного обеспечения соцпитанием школ комбинат также поставляет отдельные продукты в детсады, где готовят местные повара. Тендеры и в том, и в другом случае организуются по ФЗ-44, но к ним предъявляются различные требования. При поставке только продуктов компания должна предоставить обоснование занижения цены на 25% и более. А вот оператор питания, ответственный еще и за готовку, может этого не делать. Именно на исправление этого момента направлена инициатива депутатов-представителей ОНФ.

В этой связи примечательно, что на торгах на организацию питания «Артис-Детское питание» беспрепятственно занижает цены и выигрывает контракты. А когда речь идет сугубо о поставках продуктов, комбинат регулярно снимают с торгов по причине того, что он не смог обосновать перед госкомиссией причину занижения цен.

В Петербурге к радикальному снижению цен контрактов на торгах прибегали также комбинаты «Серна» и «База «Мария». Если предложенная ОНФ инициатива будет реализована, они, как и «Артис», не смогут проворачивать свои «схемы» и лишатся позиций на рынке.