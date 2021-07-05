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В рамках Девятого Всемирного форума мира прошла конференция на тему «Перемены в отношениях великих держав». На ней западные дипломаты пытались обвинить Коммунистическую партию КНР в навязывании своей идеологии и образа жизни другим странам. Однако на помощь Пекину пришел российский посол Андрей Денисов, сообщает издание Sina. Эксклюзивный перевод публикации представляет портал Discover 24.

Форум, который проходит в КНР, организован университетом Цинхуа. В нем принимают участие представители посольств многих стран, которые обсуждают вопросы мира и безопасности. Но западные дипломаты начали как обычно с обвинений в сторону КНР.

Денисов заявил, что выразит благодарность тому участнику мероприятия, который приведет хотя бы один пример навязывания Китаем своей идеологии за последние полвека. Он напомнил, что Мао Цзэдун высказывался в том духе, что главная цель Компартии Китая – это служение народу. И попросил объяснить, что плохого в этой идеологии.

Также Денисов прокомментировал нынешние отношения между Россией и КНР. Он отметил, что им удалось построить совершенно новую модель сотрудничества, которая строится на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга. Кроме того, и Китай, и РФ не намереваются нападать на другие государства и пытаться навязывать свою идеологию.

Главной темой самого форума, который завершился в Университете Цинхуа в минувшее воскресенье, было «Международное сотрудничество в области безопасности в постэпидемическую эпоху: сохранение и применение многосторонности». Послы и эксперты из многих стран мира обсудили на нем вопросы антиглобализации и адаптации к новым условиям, которые диктует пандемия коронавируса.

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