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Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, отметила, что уровень требуемого коллективного иммунитета к SARS-CoV-2 был увеличен до 80 процентов из-за появления новых штаммов.

Согласно ее заявлению, на данный момент времени в мире не зафиксировано значительных мутаций коронавируса, способных вызывать более тяжелую форму заболевания. Она добавила, что в десяти российских регионах показатель заболеваемости падает, а еще в четырнадцати – обстановка начала стабилизироваться.

При этом в РФ от коронавирусной инфекции вакцинировались свыше 21 000 000 человек, что составляет около 16 процентов от общей численности населения страны. «Спутником V» привились примерно 20 000 000 россиян. Попова отметила, что среди вакцинированных заболеваемость COVID-19 не превышает 0,8 процента.

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