Многие страны работают над созданием гиперзвуковых ракет, но только Британия задумалась над тем, как создать гиперзвуковой двигатель для истребителей. Подробности об этом рассказал автор издания The National Interest, публикацию которого в эксклюзивном переводе представляет портал Discover24.

Он отметил, что Великобритания заявила о планах переделать двигатель самолета Eurofighter Typhoon таким образом, чтобы истребитель развивал скорость более 5 чисел Маха. И у нее уже имеются разработки по этой теме.

Так, компания Reaction Engines предложила весьма интересный вариант двигателя Sabre, который при установке на самолет сможет обеспечить полеты на скорости больше 3 Махов. Такую возможность обеспечивает передовая система охлаждения поступающего в силовой агрегат сжатого воздуха. Благодаря ей в двигателе не нужно использовать специальные материалы, способные противостоять экстремально высоким температурам.

Вдохновившись успехом этого мотора, компания задумалась над тем, как оснастить уникальной системой охлаждения двигатели EJ-200. Именно они применяются на истребителе Eurofighter Typhoon. Однако военные эксперты уверены, что даже в случае решения этой задачи, создать гиперзвуковой самолет все же не получится.

Главный маршал авиации Стивен Хиллиер поясняет, что установить новый силовой агрегат на старый истребитель совсем несложно. Но это не сделает из него гиперзвуковую воздушную машину. Потому что для этой цели потребуется полностью переделывать электронику, авионику и решать принципиально новые аэродинамические задачи.

Гиперзвуковая гонка

Но и отчаиваться тоже не стоит, уверены эксперты. Они напоминают, что Британия запустила гиперзвуковую программу, на которую уже выделено более 12 миллионов долларов. В ходе ее реализации планируется создать не только ракеты, но еще и двигатель для новейшего истребителя Tempest, который будет отнесен к шестому поколению.

Вице-маршал авиации Саймон Рошель пояснил, что уже решено сделать этот силовой агрегат гиперзвуковым, благодаря чему он позволит самолету разгоняться до 5 Махов. Но реализовать этот замысел не так просто. Эксперт отводит на данный процесс не менее 4 лет.

Рошель также заявляет, что установка гиперзвукового двигателя на старые самолеты вряд ли поможет решить проблемы со скоростью или маневренностью. Однако эти воздушные машины всегда можно вооружить новыми боеприпасами. В том числе и теми, которые способны в 5–10 раз превосходить скорость звука. Поэтому новейшие двигатели с передовыми системами охлаждения лучше оставить для самолетов шестого поколения.