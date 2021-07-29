Мечислав Гокул, польский генерал, отметил, что приобретение Польшей танков Abrams, произведенных в США, негативно влияет на оборонный промышленный комплекс страны.

Согласно его словам, покупка этой бронетехники является политическим шагом, а не попыткой удовлетворить потребности армии. В итоге она может нанести серьезный вред польскому ОПК и открыть большие возможности для злоупотреблений властью. Кроме того, данные танки, скорее всего, не принесут никакой пользы вооруженным силам Польши.

Военный отметил, что у Министерства обороны страны отсутствуют какие-либо реалистичные программы по развитию и расширению бронетанковых сил. У правительства также нет планов по созданию соответствующей инфраструктуры. Многие польские пользователи согласились с Гокулом, заявив, что эти деньги нужно было потратить на развитие собственного производства бронетехники.