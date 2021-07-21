Польская компания GAO подсчитала стоимость одного часа использования истребителя F-35 и сделала вывод, что полет в космос обойдется гораздо дешевле. Так, в ходе расчетов выяснилось, что в Соединенных Штатах час эксплуатации Lockheed Martin F-35 Lightning II стоит 33 тысячи долларов.

Но это в США. Польше придется платить еще больше, так как на территории страны нет ни единого центра технического обслуживания американских истребителей. Буквально каждую деталь придется покупать напрямую у производителя, а в случае серьезных поломок – отправлять самолет на ремонт в Соединенные Штаты.

Но даже при таком раскладе нет никаких гарантий, что самолет удастся быстро починить. Совсем недавно глава комитета вооружений Палаты представителей США Адам Смит заявил, что с комплектующими то и дело возникают проблемы. Даже те самолеты, которые находятся на вооружении ВВС Соединенных Штатов, часто вынуждены дожидаться элементарных запчастей и расходников по несколько месяцев. Поэтому в случае неисправностей, самолеты превращаются в мертвый груз на авиабазах.