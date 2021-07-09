Пока Соединенные Штаты выводят войска из Афганистана, боевики движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) успешно захватывают один район за другим. В настоящий момент по официальным оценкам, в и руках сосредоточен контроль на 80 процентами территории страны. Однако политолог Станислав Притчин уверен, что талибы не смогут долго править в одиночестве.

Он считает, что стремительный захват районов боевиками – это лишь эффект от вывода американских войск. Правительственные силы пребывают в растерянности из-за того, что США оставили их на произвол судьбы, и поэтому теряют контроль над страной. Но это не будет продолжаться вечно.

По мнению Притчина, если официальные власти не возьмут ситуацию в Афганистане в свои руки, талибы все равно не смогут получить власть над всей страной. Вполне вероятно, что им составит конкуренцию движение ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – еще одна запрещенная в РФ террористическая организация). Поэтому борьба за власть в Афганистане только начинается.