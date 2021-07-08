Ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что украинская армия способна взять Донбасс под свой контроль даже в случае вмешательства российских войск. Политический эксперт Ростислав Ищенко считает, что РФ не нужно отправлять на Украину регулярные подразделения, чтобы справиться с ВСУ.

По словам Ищенко, целью России является не захват всей территории Донбасса или Украины. Поэтому ей нет никакого смысла отправлять в регион свою армию. Это будет расцениваться как война со всеми вытекающими из нее негативными последствиями для Москвы.

Именно поэтому для защиты самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет вполне достаточно ополчения и добровольцев. В крайнем случае эти формирования смогут выйти на границы республик, после чего РФ признает их независимость и тем самым обеспечит защиту от украинских войск.

Посылать же на Донбасс армию, которая способна присоединить к России не только всю Украину целиком, но еще и Чехию с Польшей, по мнению Ищенко, нет никакого смысла.