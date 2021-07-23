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Российский поисково-прицельный комплекс «Касатка» будет оснащен новейшей технологией искусственного интеллекта, сообщил Иван Анцев, занимающий пост исполнительного директора компании «Радар ммс». Именно она разработала этот уникальный продукт, который ориентирован в основном на внешние рынки.

По словам Анцева, ИИ позволит наделить комплекс способностью к самообучению и, соответственно, расширить его функциональность в ближайшем будущем. Кроме того, Он отметил, что продукт является модульным и выделяется на фоне аналогов открытой архитектурой. То есть, заказчики получат возможность не только устанавливать уже готовые модули от российских разработчиков, но и создавать собственные решения.

Также «Касатку» намереваются несколько модернизировать, чтобы обеспечить ее совместимость с самолетом Ил-114–300. Этот авиалайнер представлен на аэрокосмическом салоне МАКС-2021 в первый раз.

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