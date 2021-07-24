Неподалеку от Луганска бойцы Народной милиции самопровозглашенной ЛНР сбили беспилотный аппарат с закрепленным на нем взрывным устройством. Для этой цели они использовали средства радиоэлектронной борьбы.

Дрон упал сразу же после РЭБ-атаки. Его обнаружили в поселке Металлист, который находится всего в двух километрах от столицы республики. Скорее всего, дрон должен был сбросить самодельную бомбу уже в Луганске.

Представители НМ рассказывают, что на столицу летел беспилотный аппарат с размахом крыльев около 2 метров и цветами украинского флага на корпусе. Они отмечают, что отправка подобных «сюрпризов» является грубейшим нарушением перемирия, так как условия режима прекращения огня запрещают использование на линии разграничения любых летательных аппаратов.