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Неподалеку от Луганска бойцы Народной милиции самопровозглашенной ЛНР сбили беспилотный аппарат с закрепленным на нем взрывным устройством. Для этой цели они использовали средства радиоэлектронной борьбы.

Дрон упал сразу же после РЭБ-атаки. Его обнаружили в поселке Металлист, который находится всего в двух километрах от столицы республики. Скорее всего, дрон должен был сбросить самодельную бомбу уже в Луганске.

Представители НМ рассказывают, что на столицу летел беспилотный аппарат с размахом крыльев около 2 метров и цветами украинского флага на корпусе. Они отмечают, что отправка подобных «сюрпризов» является грубейшим нарушением перемирия, так как условия режима прекращения огня запрещают использование на линии разграничения любых летательных аппаратов.

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