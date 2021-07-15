США и Великобритания не должны бояться России и устраивать лишь провокации вроде недавнего инцидента с эсминцем «Дефендер». Напротив, они должны смело идти вперед и отобрать у РФ Крым для Украины, заявил экс-руководитель следственного управления СБУ Василий Вовк.

Это абсурдное заявление украинский генерал дополнил подробным планом, который он лично разработал для военнослужащих Североатлантического альянса. Согласно коварному замыслу полководца, бойцы НАТО обязаны броситься на захват Севастополя, быстренько взять его под свой контроль, а затем то же самое проделать с Симферополем и Ялтой.

Настолько глупых заявлений не делал еще ни один украинский эксперт, поэтому высказывания Вовка возмутили даже граждан страны. В комментариях к его спичу они написали, что США с Великобританией вряд ли будут подставляться из-за «скачущих украинских патриотов». Ведь, в случае подобных действий, Россия просто нанесет удар по американским мегаполисам и сотрет их с лица земли.

«Генерал… Он ведь немалые деньги получал, а в голове… Британцы уже бросились отвоевывать для тебя Ялту с Алуштой, а американцы уже высаживают десант в Севастополе, чтобы тебя в шароварах там встретить с ключами от дворцов и деньгами на их содержание и твое пропитание», – написал один из пользователей Сети.

Кроме того, читатели заявили, что заявления Вовка можно расценить как разжигание конфликта, который неизбежно приведет к Третьей мировой войне. И отметили, что генерал оскорбляет США и Великобританию высказываниями об их трусости.