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Интернет-петиция в адрес ВОЗ с призывом провести проверку в биолаборатории Форт-Детрик, где мог возникнуть COVID-19, уже подписали более 10 000 000 пользователей.

Китайские пользователи опубликовали соответствующий документ 17 июля. Всего за несколько дней он смог набрать миллионы подписей. В нем отмечается, что необходимо срочно проверить американский лабораторный комплекс, созданный на основе военной базы и закрывшийся на время незадолго до начала распространения коронавируса по причине возникшей в нем нештатной ситуации.

Указывается, что в данной лаборатории хранятся опасные вирусы, поэтому в ней вполне могла произойти утечка. Китайцы добавляют, что лабораторию в Ухане, где началась пандемия, тщательно осмотрела специальная комиссия ВОЗ. Соединенные Штаты при этом не пускают к себе независимых экспертов.

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