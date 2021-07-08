Американская электромагнитная чудо-пушка, разработка которой обошлась США в 500 миллионов долларов, превратилась в музейный экспонат. После 16 лет работы над ней проект «Рельсотрон» просто закрыли, так как не добились от него желаемых результатов.

В самом начале реализации проекта многие высокопоставленные чиновники Пентагона рассказывали, как рельсотрон будет поражать цели на расстоянии в несколько сотен километров. На видеопрезентациях это выглядело весьма эффектно, однако в реальности ни одного подобного выстрела увидеть так и не удалось.

Снаряд, разгоняемый посредством электромагнитных волн, должен был разгоняться до скорости в 6 Махов и улетать на 400–500 километров. Однако лучшим результатом стало расстояние в 180 километров. Также не удалось добиться требуемой скорости. Разработчики остановились на отметке в 3,6 чисел Маха, что хорошо в сравнении с обычными артиллерийскими установками, но очень мало для «чудо-оружия».

Кроме того, конструкторам не удалось научить рельсотрон посылать в цель управляемые или корректируемые снаряды. Особенности этой пушки позволяли ей стрелять исключительно металлическими брусками, которые невозможно снабдить головками самонаведения. Поэтому погрешности при выстрелах иногда достигали несколько десятков километров. В эпоху управляемых ракет подобные результаты выглядят очень странно.

Именно поэтому Пентагон решил не выделять деньги на продолжение разработки рельсотрона в 2022 году. Всю документацию сохранили в архиве, а сама «чудо-пушка» отправится в военно-морской музей, где станет интересным экспонатом.