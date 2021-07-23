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Одним из пунктов программы авиасалона МАКС-2021 является демонстрация техники в деле. В минувший четверг свои возможности показал истребитель пятого поколения Су-57, которым управлял летчик испытатель Сергей Богдан.

Ему удалось шокировать публику, которая в один голос заявила – российский истребитель отменил все существующие законы гравитации. Самолет также заслужил множество восхищенных эпитетов, причем зрители уникального авиашоу расхваливали абсолютно все, от внешнего вида воздушной машины, до сложнейших маневров и мастерской посадки, выполненной профессиональным летчиком.

Позже видеозапись полета Су-57 опубликовал на видеохостинге YouTube популярный блогер Airguardian. Он написал, что стал свидетелем «критической ошибки гравитации, так как ничем другим невозможно объяснить те пируэты, которые истребитель выписывал в воздухе.

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