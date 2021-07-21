На презентации истребителя Checkmate, который еще за неделю до МАКС-2021 стал самым обсуждаемым в мире самолетом, зашла речь о вооружении. Первый заместитель управляющего директора конструкторского бюро «Сухой» Михаил Стрелец отметил, что Су-75 представляет собой воздушную машину с открытой архитектурой. Это означает, что на него можно устанавливать любые современные оружейные системы в зависимости от потребностей заказчика.

Также он рассказал, что на борту истребителя будет находиться группа ударно-разведывательных беспилотных аппаратов. Их планируется использовать в связке с пилотируемыми самолетами.

Также, по словам представителя компании-разработчика, БПЛА будут присутствовать на беспилотной версии Checkmate, создание которой начнется в самое ближайшее время. Все дроны планируется связать с истребителями в единую сетецентрическую систему, управляемую искусственным интеллектом. Благодаря этому Су-75 сможет выпускать целый рой БПЛА и направлять их на выполнение тех или иных боевых задач.