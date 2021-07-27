Группа исследователей выяснила, что путем анализа уровня белка в крови можно определять предрасположенность человека к шизофрении.

Специалисты отметили, что именно от работы белка зависит функционирование нейронных соединений в мозге. У людей, которые страдают от психологических расстройств, нередко наблюдается нарушение в балансе уровня белка. Чтобы проверить наличие связи между этими двумя явлениями, ученые провели эксперимент, в рамках которого следили за активностью белка CRMP2, отвечающего за взаимосвязи между нейронами.

Указывается, что данный элемент также содержится в лимфоцитах, поэтому отследить его уровень можно с помощью обычного анализа крови. Как оказалось, у пациентов с шизофренией уровень данного белка значительно выше, чем у здоровых людей. Новый метод может помочь обнаруживать болезнь на раннем этапе развития.