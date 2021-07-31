Украинский президент Владимир Зеленский расставил на ключевые посты в Вооруженных силах страны «учеников НАТО», заявил военкор Евгений Поддубный, который за свою карьеру побывал во многих «горячих точках» планеты. Приходилось ему бывать и на Донбассе, причем он немало знает о новых военачальниках ВСУ.

По его словам, все вновь заступившие на высокие посты в украинской армии офицеры начинали службу или учились в военных вузах уже после развала СССР. Так, новый Главком Валерий Залужный и командующий ООС Александр Павлюк в разные годы украинской независимости служили в Яворове Львовской области. Последний также побывал в Косово, где возглавлял подразделение миротворческих сил.

Сергей Шаптал, который стал начальником Генштаба ВСУ, имеет звание Героя Украины за участие в боевых действиях на Донбассе в 2014–2015 годах. Он, по словам Поддубного, объявлен в розыск в РФ за обстрелы мирного населения региона.

Эксперт считает, что Украина продолжает рыть себе яму, так как если тот же Руслан Хомчак, ранее занимавший пост Главкома, отлично представлял, чем закончится попытка повоевать с Россией, то Залужный или Шаптал могут поддаться своим иллюзиям о «второй в Европе армии» и пойти в атаку с шашками наголо.