Японская компания Nintendo продемонстрировала новый вариант гибридной приставки Switch, оснащенный OLED-дисплеем с диагональю 7 дюймов.

Указывается, что релиз новой приставки намечен на 8 октября текущего года. В РФ ее можно приобрести за 30,5 тысячи рублей, что на 7,5 тысячи дороже оригинала. При этом она будет поддерживать все аксессуары, ранее вышедшие для стандартной Switch. В ней значительно улучшили динамики и установили 64 гигабайта внутренней памяти.

От предыдущей версии новинка будет также отличаться специальной подставкой, имеющей несколько уровней настройки. При этом уровень производительности у консоли останется таким же, поэтому она не сможет выводить на экран изображение в разрешении 4K. Детализация картинки тоже останется прежней. Купить приставку можно будет в красно-синей или белой окраске.