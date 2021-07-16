38 процентов жителей Норвегии больше всего на свете боятся… президента РФ Владимира Путина. Именно такой результат был получен в ходе опроса, проводимого аналитической компанией Ipsos по заказу издания Dagbladet.

Российский президент захватил в этом исследовании явное лидерство. Второе место с отрывом в 13 процентов занял председатель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, а третье, с результатом в 20 процентов – лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Всего 4 процента норвежцев боятся американского президента Джо Байдена. 7 процентов опрошенных ответили, что никто из перечисленных лидеров их абсолютно не пугает, а еще 7% до сих пор не определились, кого лучше бояться.

Ивер Б. Нойманн, возглавляющий Институт Фритьофа Нансена и позиционирующий себя как эксперт по России, заявляет, что результаты опроса его совершенно не удивили. По той простой причине, что Северная Корея и Китай далеко, а Россия – вот она, через границу. Кроме того, он объяснил результаты активными действиями РФ в военной сфере и демонстрацией силы.