Российская подводная лодка «Белгород» впервые была спущена на воду в Северодвинске в 2019 году. Тогда предполагалось, что совсем скоро она поступит на вооружение ВМФ, однако процесс затянулся. Лишь спустя два года субмарина проекта 949А «Антей» вышла на заводские испытания.

Американский эксперт Калеб Ларссон, статью которого перевел портал Discover 24, пишет, что о «Белгороде» известно очень мало. Технические характеристики подлодки держатся в секрете. По фотографиям, которые были сделаны во время первых испытаний, понять что-либо совершенно невозможно. Но кое-какую информацию РФ все-так иногда публикует.

Затянувшееся строительство

Строительство подлодки началось в 1993 году на предприятии «Севмаш». Ее включили в состав флота, но спустя год исключили из него и законсервировали проект. О нем благополучно забыли до сентября 2000-го. После катастрофы субмарины «Курск» было принято решение вновь вернуться к «Белгороду».

Еще одна пауза случилась в 2006-2009 годах, когда лодку снова не захотели включать в состав ВМФ и заморозии. Затем все же решили достроить, но уже по другому проекту. И в 2012-м она была перезаложена заново.

В 2018-м для подлодки даже сформировали экипаж, однако он остается «безлошадным» по сей день. Вполне вероятно, субмарина все же поступит на вооружение ВМФ в текущем году, но это неточно.

«Лошарики» и «Посейдоны»

Автор публикации приводит слова эксперта Х.И. Саттона, который внимательно следит за строительством подлодки. Он уверен, что эта субмарина создана Россией для выполнения сверхсекретных миссий. Так, Саттон утверждает, что «Белгород» будет подчинен Государственному управлению глубоководных исследований, а не флоту, хотя экипаж ее составят моряки ВМФ.

В подтверждение версии Саттона говорит и размещение под корпусом АПЛ специального отсека, в котором будет находиться мини-подлодка «Лошарик», предназначенная как раз для глубоководных исследований. Впрочем, Великобритания и США, которые всегда все лучше знают о России, уверены, что этот аппарат изготовлен специально, чтобы перерезать провода и отключить интернет чуть ли не всей планете.

«Лошарик» — это не единственное дополнение к атомоходу «Белгород». Помимо этого, внутри корпуса предусмотрено еще и место для размещения шести беспилотных аппаратов «Посейдон», которые способны устраивать термоядерное цунами и смывать в море американские мегаполисы.

Автор обращает внимание и на верхний люк, где предусмотрены места для глубоководных беспилотников, которые будут управляться на расстоянии. Для какой миссии предназначены эти устройства и существуют ли они вообще, неизвестно.

По мнению Ларсона, «Белгород» станет частью самой амбициозной российской программы Harmony, которая должна посредством многочисленных датчиков и компактных гидролокаторов, размещенных в океане, отслеживать движение каждого корабля НАТО или Соединенных Штатов. Разместить эти самые датчики подо льдами Арктики практически невозможно, но тут их роль возьмет на себя субмарина «Белгород». Скрывшись под ледяной толщей, она будет перемещаться туда-сюда и осуществлять строгий контроль арктических просторов, уверен эксперт.