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Американские конструкторы продолжают трудиться над новейшими решениями в области противоракетной обороны, пишет автор издания The National Interest Крис Осборн. Он поясняет, что Пентагон стремится ускорить работы по созданию комплексов ПРО, так как Россия увеличивает ядерный арсенал, вводя в строй все новые и новые баллистические ракеты.

В качестве примера Осборн приводит перехватчики Next-Generation Interceptor, работа над которыми ведется в авральном режиме. Эти системы ПРО предназначены для перехвата именно межконтинентальных баллистических ракет, причем оснащаются они несколькими разными средствами поражения для максимальной эффективности.

Автор отмечает, что хотя Пентагон и ускорил работу над этим комплексом, раньше 2028 года ввести его в эксплуатацию вряд ли получится. Поэтому пока придется довольствоваться лишь системами GBI, которые сейчас находятся в Калифорнии и на Аляске. Они могут перехватывать ракеты потенциального противника, летящие вне земной атмосферы и через космическое пространство.

По словам эксперта, РФ пугает США не только баллистическими, но еще и гиперзвуковыми ракетами. Средства противодействия этому оружию находятся в стадии разработки, но когда будет представлен хотя бы проект перехватчиков, пока неизвестно.

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