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Российская госкорпорация «Ростех» объявила о показе на выставке МАКС-2021 новейшего самолета и тем самым заинтриговала весь мир. Который с нетерпением ждет 20 июля, чтобы увидеть уникальную воздушную машину.

Корпорация опубликовала видеозаписи с элементами конструкции самолета, но идентифицировать его по видео невозможно. Поэтому экспертам остается лишь строить догадки.

Так, на Украине уже заявили, что РФ может представить клон американского истребителя пятого поколения F-35. Причем не опытный образец, а макет. Киевские «аналитики» судят по себе, так как на недавной выставке украинские конструкторы ничего, кроме картонных макетов, показать не сумели.

Авторы издания The Drive заметили тень над водой на видеозаписи и отметили, что она очень напоминает очертания истребителя МиГ-35. Индийские эксперты считают, что РФ покажет реактивный самолет четвертого поколения или версию Су-57 с одним двигателем.

Кроме того, во многих СМИ появились сообщения, что Россия продемонстрирует малозаметный самолет, способный развивать сверхзвуковые скорости. Он разрабатывается в основном для международного рынка и может стать конкурентом американскому F-35.

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