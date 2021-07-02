Группа нейробиологов из разных стран мира исследовала добровольцев, страдающих от эпилепсии и ждущих операции на мозге, и обнаружила способность мыслительного органа перемещаться во времени.

В рамках проведенного эксперимента французские и нидерландские специалисты проанализировали функционирование мозговых клеток, которые отвечают за фиксирование воспоминаний. Образцы были получены у испытуемых, которые страдали от эпилепсии. Медики наблюдали за работой их нейронов определенный период времени. В результате они заметили, что некоторые клетки активизировались даже при отсутствии каких-либо стимулов извне.

Согласно словам ученых, мозг имеет свой собственный временной поток, на который не влияет окружающий мир. Исследование показало, что человек способен мысленно перемещаться в будущее или прошлое. На данный момент нейробиологи пытаются узнать, как происходит кодирование воспоминаний, и каким образом мозг определяет время.