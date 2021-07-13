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Игорь Бедеров, специалист в области информационных технологий, рассказал о первых признаках скорой поломки мобильного гаджета, сообщает “Вечерняя Москва”.

Согласно его словам, раньше продолжительность «жизни» девайса измерялась временем функционирования аккумуляторной батареи, рассчитанной на определенное число циклов подзарядки. Однако сейчас смартфон вполне может «не дожить» до истощения его аккумулятора. Эксперт отметил, что вначале неполадки обычно возникают в дисплее, динамиках, модеме, микрофоне и камере. Поэтому если на экране начали появляться артефакты, то аппарату, как правило, «жить осталось недолго».

Комплектующие гаджетов могут сломаться через несколько месяцев или прослужить 5-6 лет, причем год выпуска устройства зачастую неважен. Многое зависит от того, как пользовались смартфоном, а также от качества его сборки и подбора деталей. Бедеров рекомендует регулярно дублировать информацию со смартфона в другое хранилище, чтобы не потерять ее в случае поломки девайса.

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