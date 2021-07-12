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Великобритания планирует в ближайшее время заняться строительством своей военно-морской базы в украинском Очакове и намеревается перебросить сюда свои боевые корабли. При этом она нашла хитрую лазейку, позволяющую обойти Конвенцию Монтре, заявил киевский военный эксперт Михаил Чаплыга.

Он отметил, что Великобритания, которая после инцидента с эсминцем «Дефендер» стала «новой хозяйкой» Украины, не зря выбрала для переброски своих ВМС именно Очаков. Все дело в том, что статус этого города трактуется по-разному. Водная территория рядом с ним является внутренними водами Украины, а не Черным морем, поэтому на ней положения Конвенции Монтре теряют силу.

Чаплыга также отметил, что украинские радикалы вне себя от счастья из-за такого решения Великобритании. Однако совсем скоро их радость может быть омрачена страшной правдой. Украине совершенно не нужна Лондону как партнер. Он использует ее лишь для того, чтобы уязвить Россию и добраться до Крыма. Причем обсуждает все подобные действия совсем не с Киевом, а с Анкарой.

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