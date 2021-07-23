Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сделка по «Северному потоку-2», которую заключили президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель, возмутила немецких пользователей сети. Но не тем, что газопровод все-таки будет достроен, а обещаниями поддерживать Украину.

Напомним, что в соглашении предусматривается выделение Киеву средств на развитие альтернативных видов энергии, а также гарантируется сохранение транзита до конца текущего десятилетия. Читатели остались недовольны такими решениями.

«Все заработают на сделке канцлера Меркель, только расплачиваться придется как всегда немецкому налогоплательщику», – возмутился Klartext, подразумевая, что именно Германия будет платить Киеву.

Не забыли пользователи и о том, что Украина погрязла в коррупции и переданные ей деньги пойдут не на зеленую энергетику, а в карманы сторонников президента Зеленского.

«Закачивать огромные суммы в украинскую коррупционную систему, чтобы деньгами отвратить Украину от России? Оно действительно того стоит?» — поинтересовался Harald-4bsCilBMR.

Aprilscherz2021 задался вопросом, зачем постоянно осыпать Киев деньгами, если от него нет никакого толку. Ведь взамен на выделенные деньги ФРГ не получит абсолютно ничего.

«К чему эти стенания поляков и украинцев? Они годами получали деньги от транзита газа, но это не означает, что эти деньги должны течь им в руки вечно», – добавил Emil-Jörge-kk8X6pPZR.

Также пользователь отметил, что Россия имела полное право прекратить сотрудничество с Украиной. А вот Киев не может требовать у нее продолжать транзит газа.

Вам может понравиться

Модернизированный вертолет Ка-52М отстрелялся крылатыми ракетами “Изделие 305”

В минувшую среду прошли испытания вертолета Ка-52, прошедшего глубокую модернизацию. Особый интерес вызвали крылатые ракеты «Изделие 305», которые превращают винтокрылую машину в весьма грозное оружие. В настоящий момент об этих

ВМС США: “Призрачный флот” наведет ужас на врагов в Мировом океане, но случится это не скоро

Соединенные Штаты возлагают огромные надежды на беспилотные корабли, названные «Призрачным флотом». Конструкторы уже завершили первый этап программы Ghost Fleet Overlord, старт которой был дан еще в 2017 году. И теперь

Лидер КПРФ Зюганов в интервью Канделаки рассказал о драке с Ельциным в 1993 году

Рассказывая в интервью Тине Канделаки о пионерском движении, глава российской Компартии Геннадий Зюганов вдруг поведал, как однажды подрался с первым президентом Борисом Ельциным. По его словам, инцидент произошел в 1993
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 июля – переменная облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 23 июля – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 июля – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 июля – облачно с прояснениями, до 27 °C | Королев: погода, 23 июля – небольшой дождь, до 24 °C | Подольск: погода, 23 июля – переменная облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 23 июля – небольшой дождь, до 27 °C |