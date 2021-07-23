Сделка по «Северному потоку-2», которую заключили президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель, возмутила немецких пользователей сети. Но не тем, что газопровод все-таки будет достроен, а обещаниями поддерживать Украину.

Напомним, что в соглашении предусматривается выделение Киеву средств на развитие альтернативных видов энергии, а также гарантируется сохранение транзита до конца текущего десятилетия. Читатели остались недовольны такими решениями.

«Все заработают на сделке канцлера Меркель, только расплачиваться придется как всегда немецкому налогоплательщику», – возмутился Klartext, подразумевая, что именно Германия будет платить Киеву.

Не забыли пользователи и о том, что Украина погрязла в коррупции и переданные ей деньги пойдут не на зеленую энергетику, а в карманы сторонников президента Зеленского.

«Закачивать огромные суммы в украинскую коррупционную систему, чтобы деньгами отвратить Украину от России? Оно действительно того стоит?» — поинтересовался Harald-4bsCilBMR.

Aprilscherz2021 задался вопросом, зачем постоянно осыпать Киев деньгами, если от него нет никакого толку. Ведь взамен на выделенные деньги ФРГ не получит абсолютно ничего.

«К чему эти стенания поляков и украинцев? Они годами получали деньги от транзита газа, но это не означает, что эти деньги должны течь им в руки вечно», – добавил Emil-Jörge-kk8X6pPZR.

Также пользователь отметил, что Россия имела полное право прекратить сотрудничество с Украиной. А вот Киев не может требовать у нее продолжать транзит газа.