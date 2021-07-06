Денис Мантуров, руководитель Минпромторга, в рамках беседы с журналистами ТАСС сообщил, что выпуск серийной версии Т-14 «Армата» должен будет начаться в следующем году.

Согласно его словам, государственные испытания боевой машины должны завершиться уже в грядущем году. После этого сразу же начнется его массовое производство. Ранее отмечалось, что Т-14 окажется настоящим передвижным штабом, так как с помощью него командирам удастся контролировать действия экипажей других танков.

На «Армате» также установлены новейшие системы РЭБ, позволяющие ей защищать от самолетов и ПТРК союзную бронетехнику. При необходимости она сможет поддержать сухопутные силы огнем из мощного орудия калибра 125 мм. Недавно данная боевая машина была представлена на международном мероприятии IDEX-2021, прошедшем в ОАЭ.