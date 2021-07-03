2 июля 2021 года военно-воздушные и морские силы НАТО провели операцию ADEX – учения по противовоздушной обороне в районе Черного моря, с официальной формулировкой – «чтобы улучшить сотрудничество стран Североатлантического союза, отработать воздушно-морскую связь и укрепить отношения между союзниками».

Как сообщает издание The Aviationist, в ADEX приняли участие несколько истребителей ВВС Греции, Румынии и Турции, система ДРЛО НАТО, румынский транспортный самолет C-27, военно-морской патрульный самолет Турции и три фрегата союзных сил из Постоянной военно-морской группы 2 НАТО (SNMG2) – Fasan ВМС Италии, Regina Maria ВМС Румынии и Barbaros ВМС Турции. Силы SNMG 2 прошли транзитом через Черное море и после ADEX примут участие в учениях Sea Breeze 2021.

Кроме того, немецкие и британские истребители Eurofighter были развернуты в аэропорту Михаил Когэлничану (Констанца, Румыния) в качестве расширенной воздушной поддержки сил НАТО, назначенной для участия в тренинге, но их вылеты были отменены из за плохой погоды.

План морской операции ADEX четко воспроизвел сценарий, когда российские военные самолеты пролетали близко к британскому эсминцу и имитировали множественные атаки на голландский фрегат. Однако, по данным НАТО, организация этих учений заняла «несколько недель», что свидетельствует о том, что они не являются прямым ответом на недавние действия России в Черном море.

В рамках учений истребители F-16 ВВС Турции имитировали атаки на корабли НАТО, которые тренировали оборонительные действия против этих атак. Греческие и румынские F-16 в отдельном мероприятии провели аналогичные учебные маневры с греческими истребителями, «атакующими» корабли, а также практиковались в ведении воздушных боев.

«В целом подготовка по интеграции воздушных и морских единиц техники демонстрирует возможности, готовность и решимость НАТО защищать население своих стран. Мы с нашими кораблями и самолетами, действующими у румынского побережья, также поддерживаем союзников в этом регионе », – сказал заместитель начальника штаба ВВС союзных сил НАТО бригадный генерал Эндрю Хансен.

«У нас есть четкие механизмы командования и управления и строгие правила ведения боевых действий, которые знает каждый участник. Это гарантирует, что мы проводим обучение ответственно и без эскалации, при этом демонстрируя надежное и готовое присутствие сил НАТО в регионе », – сказал командующий Объединенным центром воздушных операций в Торрехоне генерал-лейтенант Фернандо де ла Крус.