читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

2 июля 2021 года военно-воздушные и морские силы НАТО провели операцию ADEX – учения по противовоздушной обороне в районе Черного моря, с официальной формулировкой – «чтобы улучшить сотрудничество стран Североатлантического союза, отработать воздушно-морскую связь и укрепить отношения между союзниками».

Как сообщает издание The Aviationist, в ADEX приняли участие несколько истребителей ВВС Греции, Румынии и Турции, система ДРЛО НАТО, румынский транспортный самолет C-27, военно-морской патрульный самолет Турции и три фрегата союзных сил из Постоянной военно-морской группы 2 НАТО (SNMG2) – Fasan ВМС Италии, Regina Maria ВМС Румынии и Barbaros ВМС Турции. Силы SNMG 2 прошли транзитом через Черное море и после ADEX примут участие в учениях Sea Breeze 2021.

Кроме того, немецкие и британские истребители Eurofighter были развернуты в аэропорту Михаил Когэлничану (Констанца, Румыния) в качестве расширенной воздушной поддержки сил НАТО, назначенной для участия в тренинге, но их вылеты были отменены из за плохой погоды.

План морской операции ADEX четко воспроизвел сценарий, когда российские военные самолеты пролетали близко к британскому эсминцу и имитировали множественные атаки на голландский фрегат. Однако, по данным НАТО, организация этих учений заняла «несколько недель», что свидетельствует о том, что они не являются прямым ответом на недавние действия России в Черном море.

В рамках учений истребители F-16 ВВС Турции имитировали атаки на корабли НАТО, которые тренировали оборонительные действия против этих атак. Греческие и румынские F-16 в отдельном мероприятии провели аналогичные учебные маневры с греческими истребителями, «атакующими» корабли, а также практиковались в ведении воздушных боев.

«В целом подготовка по интеграции воздушных и морских единиц техники демонстрирует возможности, готовность и решимость НАТО защищать население своих стран. Мы с нашими кораблями и самолетами, действующими у румынского побережья, также поддерживаем союзников в этом регионе », – сказал заместитель начальника штаба ВВС союзных сил НАТО бригадный генерал Эндрю Хансен.

«У нас есть четкие механизмы командования и управления и строгие правила ведения боевых действий, которые знает каждый участник. Это гарантирует, что мы проводим обучение ответственно и без эскалации, при этом демонстрируя надежное и готовое присутствие сил НАТО в регионе », – сказал командующий Объединенным центром воздушных операций в Торрехоне генерал-лейтенант Фернандо де ла Крус.

Вам может понравиться

Иностранцы рассказали, что их восхитило в российской армии

Ряд СМИ опубликовали высказывания иностранцев касательно армии РФ. Большинство из них восхитились мощью российских вооруженных сил после проведения ими масштабных маневров. Согласно словам американских военнослужащих, они бы не рискнули вступать

В Японии назвали Россию врагом и призвали изгнать всех русских

В Японии считают Россию главным врагом. Об этом сообщает ИноСМИ со ссылкой на Jiji Press. Как отмечается, врагом Россию назвал министр обороны Японии Нобуо Киси. Он указал на то, что
  • Анна
  • 01.07.2021
  • читать 1 минуту

Контракт на новые ядерные ракеты для ВВС США с Raytheon обойдется в 2 миллиарда долларов

ВВС США 1 июля объявили о заключении контракта с корпорацией Raytheon Missiles and Defense на 2 миллиарда долларов на проектирование и разработку системы вооружения Long Range Standoff (LRSO), ядерной ракеты
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 июля – ясно, до 24 °C | город Мытищи: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 июля – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 3 июля – переменная облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 3 июля – небольшой дождь, до 22 °C | Армавир: погода, 3 июля – небольшая облачность, до 30 °C |