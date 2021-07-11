Группе американских исследователей удалось выяснить, что в случае написания букв от руки намного повышается скорость обучения новому языку.

Специалисты провели масштабный опыт, в котором решили поучаствовать свыше сорока испытуемых. Всех добровольцев разделили на 3 команды. В первой участникам эксперимента нужно было писать арабские буквы от руки, во второй – на компьютерной клавиатуре, а в третьей – они просто просматривали обучающее видео.

После 6 «уроков» ученые решили проверить, как хорошо испытуемые освоили полученный материал. В результате оказалось, что добровольцы из первой группы смогли лучше всех остальных продвинуться в изучении иностранного языка. Эксперты надеются, что данная информация может помочь в подготовке обучающих курсов для детей и взрослых.