Людмила Буймистер, украинский парламентарий, отметила, что на Украине наблюдается нехватка газа и угля, из-за чего в стране оказалась сорванной подготовка к грядущему отопительному сезону.

Согласно ее словам, Украина не имеет достаточного количества угля и у нее нет денег на его покупку. Она добавила, что кампания по ремонту тепловых сетей уже сорвана, а энергетическая система постепенно «катится в пропасть». Народная избранница также обратила внимание на то, что сразу дюжина энергоблоков ТЭЦ и ТЭС не работают по причине дефицита газа и угля.

Эксперты при этом отмечают, что проблемы в энергетическом секторе страны связаны с тем, что киевские власти продолжают бороться с зависимостью от РФ. Украинские политики постоянно заявляют о том, что необходимо перестать закупать электричество и ресурсы у «страны-агрессора», но в критических ситуациях все время обращаются к России за помощью. Все это приводит к бесконечному дефициту топлива.