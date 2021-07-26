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Украинские телеканалы совершенно не прилагают усилий к защите государственного языка, заявили представители Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания. В частности, озвучка телепрограмм, фильмов и сериалов сразу привлекает внимание ужасным качеством.

Представители регулятора написали в социальной сети Facebook, что у каналов было два года для подготовки к переходу на государственный язык. Однако они видимо надеялись на отмену соответствующего закона и поэтому все сделали в последние сутки перед его вступлением в силу. Получилось очень примитивно, формально и небрежно.

Нацсовет заявляет, что таким образом добиться ничего не удастся. Необходимо воздействовать на каналы «гривной» – штрафовать те компании, которые нарушают языковой закон, и поощрять тех, кто делает качественный украиноязычный контент. Представители регулятора также призвали телеканалы изменить подход и найти в эфире место для украинского языка без формальностей и небрежности.

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