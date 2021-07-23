Одним из экспонатов выставки МАКС-2021 стал разработанный в России комплекс радиоэлектронной борьбы «Рычаг-АВ-Э». Сообщается, что это экспортная версия, которая несколько ограничена по функциональности в сравнении с оригиналом.

В России «Рычаг» успешно применяется на вертолетах Ми 8-MТПР-1, однако иностранные заказчики смогут приобрести его для установки на самолеты или даже беспилотные аппараты. Также она совместима с наземными укреплениями или какими-либо движущимися объектами.

РФ использует комплекс с 2015 года. Он разработан на базе многолучевых антенных решеток, благодаря которым отлично справляется с решением возложенных на него задач. Так, он способен «ослеплять» одновременно до восьми радиолокационных станций. Основное предназначение – это преодоление систем противовоздушной обороны потенциального противника.

Кроме того, «Рычаг» может воздействовать и на вражеские самолеты, прикрывая от них бомбардировщики, выполняющие боевую задачу.