Группа морских биологов из КНР смогла обнаружить огромные колонии вирусов гигантских размеров на глубине около 11 000 метров в районе Марианской впадины.

В рамках исследования специалисты тщательно проанализировали образцы с отложениями и обнаружили в них невероятно большие вирусы, которые были в 500-600 раз больше стандартных бактерий. Сложные организмы, обычно, не живут на глубине в несколько километров из-за сильного давления, отсутствия света и низкой температуры, однако, как оказалось, здесь могут выживать вирусные частицы.

Исследователи заявляют, что эти микроорганизмы не только обладают крупными размерами, но и невероятно комплексным геномом, включающим в себя почти 1 миллион 200 тысяч пар оснований. Они также могут повреждать ткани других существ. Однако пока неизвестно, несут ли они угрозу для людей.