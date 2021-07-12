По словам исследователя Национального фонда кредитного консультирования США Николь Спектор, даже высокопоставленные сотрудники и командиры подразделений американского спецназа зарабатывают отнюдь не «сотни тысяч долларов в год», как это принято считать. На самом деле их зарплаты гораздо меньше.

Как сообщает латиноамериканский портал Zona Militar, согласно выводам исследования Национального фонда кредитного консультирования, денежные заботы часто затрагивают семьи военнослужащих США: 9 из 10 супругов военных и 84% самих действующих военнослужащих нередко беспокоятся о деньгах. Эти показатели почти не отличаются даже для бойцов подразделений спецназа.

Пройдя курс командования SEAL, который длится несколько месяцев, военный заслуженно получает лицензию и попадает в оперативную часть, чтобы ознакомиться и изучить реальную работу, после чего он присоединится к боевой команде. Секретность миссий, контингентов и ресурсов очевидна, но очень важный фактор, который остается скрытым от широкой публики, это ответ на вопрос: «Сколько зарабатывают бойцы SEAL?».

Важно отметить, что разница в уровне образования – главный фактор, который делает зарплату разной и служит основой для сравнения между подразделениями Вооруженных сил США. Срок пребывания в должности и звание также имеют большое влияние на то, сколько солдат будет зарабатывать через 10-20 лет, но чисто военная либо преимущественно техническая карьера на высоком уровне меняет всю картину.

Например, в армии США инженер-сержант спецназа, который работает в составе рейнджеров или других подразделений, может быть специализирован на строительстве и сносе зданий. Его миссия сосредоточена на строительстве инфраструктуры, такой как мосты и полевые баррикады, либо разрушении аналогичных вражеских объектов.

Средняя заработная плата на этой должности находится в диапазоне от 65 302 до 70 252 долларов США в год, в то время как средняя общая заработная плата профессионала армейского спецназа составляет около $52 611.

SEAL – «морские котики» флота США – насчитывает большое число военнослужащих. Их зарплата во многом зависит от стажа работы и характера контракта. В 2018 году действующий рядовой младший офицер третьего класса со стажем менее двух лет получал 2089 долларов в месяц.

Средняя зарплата «морского котика» составляет 53 450 долларов в год, или около 4400 долларов в месяц – это низкая зарплата, учитывая роли, которые играли эти офицеры, фактически ставшие ядром ВМС США. Эти зарплаты на 50% меньше, чем у сотрудников полиции Нью-Йорка, и на 100% меньше дохода полицейских Калифорнии.

Следует отметить, что помимо заработной платы, «морские котики» имеют медицинские, стоматологические, жилищные, продовольственные и отпускные пособия. Например, стоимость жилья зависит от места и времени вступления в брак, а также количества детей, помимо дополнительных выплат во время развертывания солдат.

Тем не менее, Zona Militar констатирует: «К сожалению, как и в случае с любыми другими военными по всему миру, в отношении заработная плата для тяжелой, непрерывной и опасной для жизни работы очень низка по сравнению со многими гражданскими профессиями».

Одна из гипотез низкой заработной платы элитных военных профессионалов, по мнению Zona Militar, в первую очередь, сводится к отсутствию воли у политиков, многие из которых рискуют потерять свое положение, прослыв сторонниками «излишней милитаризации».

Во-вторых, есть фактор патриотизма: большинство людей поступают на службу в ВМС США из-за «любви к стране и флагу», а также потому, что они восхищаются бойцами SEAL, которые отметились рядом знаменитых успешных реальных операций и еще более прославлены во множестве кинопостановок.

В-третьих, все сводится к спросу и предложению. Всегда найдется кто-то, кто готов занять ваше место, поэтому, по мнению политиков, зарплата даже воинской элиты «не обязательно должна быть невероятно высокой».