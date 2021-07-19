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Военно-воздушные силы Китая получат модернизированные истребители J-11BH, оснащенные новой системой электронного противодействия. Об этом рассказали журналисты издания Janes, которые заметили капсулу ECM на китайском самолете.

В своей публикации, перевод которой представлен порталом Discover24, они пояснили, что новая капсула имеет существенные отличия от используемой в истребителях J-11B.

Видеозапись с модернизированным самолетом была показана на центральном телевидении Китая. В сюжете, посвященном этому истребителю, о системе электронного противодействия ничего не сообщалось. Однако эксперты сумели все же разглядеть ее и отметить что китайские конструкторы работают над совершенствованием данной технологии.

На самом деле в ECM нет абсолютно ничего нового. Эта система давно используется не только на самолетах, но и на кораблях. Она дает возможность сбивать с толку радары, а также разнообразные лазерные, инфракрасные и иные средства обнаружения потенциального противника.

Впрочем, о новой ECM на истребителе J-11BH пока неизвестно абсолютно ничего. Вполне вероятно, что конструкторы приготовили несколько сюрпризов.

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