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Турецкие военнослужащие, которые после завершения миссии в Афганистане остаются обеспечивать безопасность аэропорта Кабула, будут открывать огонь только в случае угрозы для своей жизни и здоровья, а также при нападении на охраняемый объект, заявила пресс-служба главного военного ведомства страны.

Кроме того, она особо подчеркнула, что на протяжении последних 6 лет турецкие военнослужащие только обеспечивают охрану аэропортов и не вмешиваются в боевые действия. После вывода войск США они продолжат то же самое, избегая применения силы. Также военные будут оказывать помощь местным бойцам, которые занимаются обеспечением безопасности аэропортов.

Напомним, что это заявление стало ответом на высказывания руководителей движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которые пригрозили вести войну с представителями всех натовских государств, которые не уйдут из Афганистана.

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