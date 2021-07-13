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На очередном селекторном совещании в военном ведомстве России глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о грядущих испытаниях сразу двух самолетов, разработанных специально для учебной авиации. Эти воздушные машины позволят на высоком качественном уровне проходить первоначальную летную подготовку.

Министр уточнил, что речь идет о самолетах УТС-800 и Як-152. Он отметил также, что после испытаний эти машины нужно как можно скорее передавать в массовое производство, чтобы обеспечить военным вузам возможность организовать максимально качественную подготовку будущих летчиков.

По словам Шойгу, материально техническая база высших учебных заведений должна включать в себя не менее 500 самолетов для подготовки к полетам, а также не меньше двухсот вертолетов. Помимо этого, сейчас разрабатываются дополнительные меры, которые позволят повысить уровень мастерства курсантов.

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