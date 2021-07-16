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Израильский военный эксперт Рон Бен Ишай на портале Ynet заявил, что Израиль намерен нанести удар по иранским ядерным объектам. Он сделал такой вывод из недавнего заявления министра обороны страны.

Ранее глава военного ведомства Бен Ганц сообщил, что Иран в скором времени получит в свое распоряжение ядерное оружие. Он также заявил, что израильское правительство должно работать гораздо активнее, чтобы страна не утратила превосходство в Ближневосточном регионе.

Аналитик разглядел в этом заявлении намек главы Минобороны на увеличение оборонного бюджета и выделение средств на разработку новых видов оружия. Ишай также заявил, что Ганц вместе с министром финансов Авигдором Либерманом и главой МИД Яиром Лапидом уже обговорили вопрос дополнительного финансирования оборонной промышленности.

Все это, по словам эксперта, указывает на подготовку к удару по Ирану и его ядерным объектам, а также на возможность появления новых видов вооружений в течение года.

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