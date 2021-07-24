Джанет Йеллен, глава американского Минфина, решила предупредить Конгресс, что в стране может произойти дефолт, который нанесет огромный вред экономике государства.

Согласно ее заявлениям, этот негативный сценарий станет реальностью, если не увеличить максимальную величину госдолга после 31 июля или не остановить на время заимствования. Она добавила, что, если не предпринять каких-либо мер, то уже в начале августа показатель государственного долга превысит установленное ранее предельное значение.

Если не увеличить или не заморозить максимальный показатель госдолга, то уже к началу следующего финансового года, начинающегося в США 1 октября, правительство не сможет выплачивать долги, из-за чего произойдет дефолт, который отрицательно скажется на экономическом положении всех граждан страны. Йеллен напомнила, что одна только угроза возникновения подобной ситуации наносила ущерб американской экономике.