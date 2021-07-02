В информагентстве The Verge отметили, что специалисты Microsoft решили изменить так называемый «экран смерти» в Windows 11, сделав его фон черным.

Изначально, соответствующее окно имело синий цвет. Теперь же оно приобретет менее раздражающий черный оттенок. Остальные элементы BSOD останутся без изменений. По крайне мере на это указывает тестовый вариант новой операционной системы. К примеру, на нем остался печальный смайлик, который был добавлен 5 лет назад.

В СМИ напоминают, что впервые «экран смерти» был добавлен еще в Windows 3.0 в начале 1990-х годов. Он возникает, когда система обнаруживает критическую ошибку, не позволяющую запустить компьютер в его нормальном режиме работы. С помощью него можно определить причину возникшей проблемы. Что касается новой версии ОС, то она выйдет этой осенью.