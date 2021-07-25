В День ВМФ председатель СовФеда Валентина Матвиенко направила телеграмму в адрес главы военного ведомства Сергея Шойгу с поздравлениями. Она написала, что Военно-морской флот стоит на страже российского суверенитета и предотвращает агрессивные действия в отношении РФ со стороны любого противника.

Также Матвиенко назвала флот «гарантом мира и стабильности не только на российских морских рубежах, но и в Мировом океане». Военнослужащие ВМФ, говорится в телеграмме, отстаивают российские интересы на международной арене и в глобальной экономики.

Спикер вспомнила 325-летнюю историю флота и отметила, что за все эти годы ВМФ «не только развил, но и приумножил собственный потенциал, а также усовершенствовал способность сдерживать соперников». К формированию флота, а также к славным его традициям отношение имеют абсолютно все моряки, которые в разные годы обеспечивали защиту национальных интересов России.