Марго Робби, голливудская актриса, назвала «Отряд самоубийц 2: Миссия Навылет» одной из лучших киноадаптаций комиксов. Напомним, что она исполнила в этом фильме роль Харли Квинн.

Согласно ее словам, даже если бы эта лента не была настолько невероятной, какой она является на самом деле, то все равно следовало бы пойти в кино, так как очень приятно снова вернуться в кинотеатры. Она добавила, что речь идет о «величайшем фильме», снятом по мотивам комиксов, поэтому такое нельзя пропускать.

Давид Дастмалчян, актер, сыгравший Человека в горошек, поддержал свою коллегу, отметив, что в данной картине режиссеру Джеймсу Ганну удалось показать Харли Квинн с совершенно нового угла. Он добавил, что «Отряд самоубийц 2» является самым непристойным, кровавым и сумасшедшим фильмом про супергероев.