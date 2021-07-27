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Александр Лукашенко, белорусский лидер, в рамках встречи с представителями «Курчатовского института» в шутку сообщил, что мог бы стать во главе партии «Зеленых» на Западе.

Согласно его словам, некоторые по ошибке причисляют его к самым разнообразным политическим течениям. Он добавил, что в действительности не является никаким аграрием или историком, а считает себя самым принципиальным приверженцем природы, поэтому вполне мог бы стать лидером какой-нибудь экологической фракции на Западе.

В СМИ напоминают, что ранее Лукашенко причислил себя к «деревенским людям». Президент Белоруссии отметил, что прекрасно знает, каково это своими руками выращивать что-то, и иметь при этом возможность продать свой урожай. По этой причине он поддержал желание фермеров иметь право на свободную продажу овощей и фруктов.

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