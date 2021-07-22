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Украинские «эксперты» раскритиковали российский самолет сразу же после его представления на выставке МАКС-2021. Они написали, что проект истребителя «скопирован у двоечников» и украден у компании «Боинг». Которая со своим X-32 участвовала в тендере и уступила F-35.

Военный аналитик Виктор Литовкин оценил критику украинских «специалистов» одной короткой фразой.

«Завидовать можно бесконечно», – сказал он в эфире радио «Спутник».

Эксперт пояснил, что успехи России в сфере создания новейших видов техники и вооружений не могли пройти незамеченными мимо Украины. Страна, которая за 30 лет не создала ни единого боевого самолета и разучилась производить даже патроны, просто не способна реагировать по-другому. Ведь РФ, которая после развала Союза была в гораздо худшем положении, чем Украина, сумела выпутаться из тяжелейшей ситуации и стремительно пошла вперед. Киеву же, который умеет только заглядывать в чужие владения и бесконечно клянчить то деньги, то оружие, остается только завидовать.

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