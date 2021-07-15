читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия стремительно догоняет Соединенные Штаты и НАТО в сфере производства беспилотных аппаратов. В ее распоряжении уже имеются БПЛА «Сириус» и «Гром», «Альтиус-М» и «Охотник», каждый из которых способен наводить страх на американские войска.

Эксперт Виктор Леонков напоминает недавнее высказывание американских специалистов о скором появлении у России искусственного интеллекта в дронах. Он отмечает, что ИИ еще не скоро получит возможность управлять беспилотниками без участия человека. Пока же все параметры систем отслеживают операторы, которые и дают соответствующие команды.

По словам аналитика, искусственный интеллект представляет собой компьютерную программу и не более того. Поэтому оружие, которое управляет собой самостоятельно, пока остается на страницах фантастических романов. Однако и без ИИ у России есть чем удивить Запад. К примеру, она недавно испытала БПЛА «Орион», технологии изготовления которого не имеют в мире аналогов. Кроме того, РФ активно работает над созданием наземных боевых роботов и подводных беспилотных аппаратов.

Вам может понравиться

Билли Айлиш рассорила поклонников селфи с глубоким декольте

Известная американская певица Билли Айлиш разочаровала своих поклонников недавней публикацией в Instagram. Недавно Билли опубликовала свою фотографию, на которой предстала в корсете и в бюстгальтере бежевого цвета, который можно заметить
  • Анна
  • 12.07.2021
  • читать 1 минуту

Игорь Коротченко: Россия должна готовиться к худшим сценариям из-за событий в Афганистане

Представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которые остались «без присмотра» после вывода войск США из Афганистана, заявили, что намерены атаковать соседний Таджикистан. Военный эксперт Игорь Коротченко, прокомментировавший это

США испытали осколочно-фугасную боеголовку гиперзвуковой ракеты

Американские ВВС провели испытания гиперзвуковой ракеты, созданной в рамках проекта Lethality Enhanced Ordnance. Для тестового запуска была выбрана авиабаза Эглин в штате Флорида. Соединенные Штаты не раскрывают деталей учений и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 июля – ясно, до 29 °C | город Мытищи: погода, 15 июля – ясно, до 31 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 июля – облачно с прояснениями, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 июля – пасмурно, до 25 °C | Королев: погода, 15 июля – небольшая облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 15 июля – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 15 июля – ясно, до 31 °C |