Россия стремительно догоняет Соединенные Штаты и НАТО в сфере производства беспилотных аппаратов. В ее распоряжении уже имеются БПЛА «Сириус» и «Гром», «Альтиус-М» и «Охотник», каждый из которых способен наводить страх на американские войска.

Эксперт Виктор Леонков напоминает недавнее высказывание американских специалистов о скором появлении у России искусственного интеллекта в дронах. Он отмечает, что ИИ еще не скоро получит возможность управлять беспилотниками без участия человека. Пока же все параметры систем отслеживают операторы, которые и дают соответствующие команды.

По словам аналитика, искусственный интеллект представляет собой компьютерную программу и не более того. Поэтому оружие, которое управляет собой самостоятельно, пока остается на страницах фантастических романов. Однако и без ИИ у России есть чем удивить Запад. К примеру, она недавно испытала БПЛА «Орион», технологии изготовления которого не имеют в мире аналогов. Кроме того, РФ активно работает над созданием наземных боевых роботов и подводных беспилотных аппаратов.