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Выступая в Дальневосточном федеральном университете, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров потребовал от Японии объяснений по поводу ее военного союза с Соединенными Штатами. Он отметил, что Токио грубо нарушает собственные обещания.

По словам Лаврова, Япония ранее заявляла, что никогда не разместит у себя американское оружие, обладающее способностью нанести вред России. Однако сейчас она заявляет о военном Союзе с Америкой, что означает скорое появление на территории Страны восходящего солнца баллистических и крылатых ракет.

Лавров заявил, что его ведомство уже подготовило для Японии целый ряд вопросов, на которые Токио предстоит ответить после возобновления диалога с Россией. В настоящее же время, когда отношения между странами переживают не лучшие времена, РФ хотела бы получить разъяснения по поводу японских заявлений и совместных с Соединенными Штатами учений, проводимых у самых российских рубежей.

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