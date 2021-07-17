Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Кубе разработали новую вакцину под названием Abdala, которая продемонстрировала 100-процентную эффективность против тяжелых форм коронавирусной инфекции. Также она обеспечивает защиту от симптоматического Covid-19 на 92,28%.

Глава Центра генной инженерии и биотехнологий Марта Айала заявила, что результаты испытаний вакцины «отличные». Она также поведала информационному агентству Prensa Latina, что в ближайшее время испытания будут усложнены – фокус-группы увеличат до 300 человек. Пока же Центр контроля за лекарствами дал разрешение на использование вакцины в экстренных ситуациях.

Клинические испытания препарата были завершены еще в прошлом месяце. По их результатам, вакцина продемонстрировала эффективность против симптоматического протекания инфекции 92,28 процента. По заявлению Prensa Latina, лекарство уже можно применять для предотвращения летальных случаев и тяжелой формы Covid-19.

Вам может понравиться

Эксперт Горелов назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в России

Александр Горелов, замглавы по научной деятельности ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказал, из-за чего на территории РФ значительно увеличилось количество зараженных COVID-19. Согласно его словам, в России, как и во многих других

Фитнес-браслеты помогут отслеживать длительные эффекты от коронавируса

Исследователи отметили, что фитнес-браслеты, собирающие данные о физическом состоянии пользователя, в будущем можно будет использовать для наблюдения за тем, как коронавирус влияет на организм человека в долгосрочной перспективе. К данному

Физическая активность может снизить риск развития рака кишечника

Группа исследователей предложила добавить физические упражнения в список процедур, необходимых для профилактики онкологических заболеваний, которые могут развиться в кишечнике. В рамках проведенного опыта, специалисты определили, что молекулы, попадающие в кровоток
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 июля – ясно, до 26 °C | город Мытищи: погода, 17 июля – ясно, до 31 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 июля – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 июля – переменная облачность, до 27 °C | Королев: погода, 17 июля – пасмурно, до 34 °C | Подольск: погода, 17 июля – ясно, до 31 °C | Армавир: погода, 17 июля – ясно, до 35 °C |