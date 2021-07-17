На Кубе разработали новую вакцину под названием Abdala, которая продемонстрировала 100-процентную эффективность против тяжелых форм коронавирусной инфекции. Также она обеспечивает защиту от симптоматического Covid-19 на 92,28%.

Глава Центра генной инженерии и биотехнологий Марта Айала заявила, что результаты испытаний вакцины «отличные». Она также поведала информационному агентству Prensa Latina, что в ближайшее время испытания будут усложнены – фокус-группы увеличат до 300 человек. Пока же Центр контроля за лекарствами дал разрешение на использование вакцины в экстренных ситуациях.

Клинические испытания препарата были завершены еще в прошлом месяце. По их результатам, вакцина продемонстрировала эффективность против симптоматического протекания инфекции 92,28 процента. По заявлению Prensa Latina, лекарство уже можно применять для предотвращения летальных случаев и тяжелой формы Covid-19.